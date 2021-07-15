Дюков об изменениях в российском футболе: «Это не реформа. Мы говорим об изменении формата первенств»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о проекте изменения формата проведения чемпионата России.

— Как прошло обсуждение проекта реформ? Какие позиции высказаны?

— Не знаю, кто начал говорить о проведении реформ нашего футбола. Это не соответствует действительности. Это не реформа — это очень громкое слово. Мы говорим об изменении формата первенств. О реформе российского футбола мы не говорим. Есть завышенные ожидания: вот сейчас мы поменяем формат — и наш футбол тут же преобразится. Это неправильно. Формат важен, но есть ряд других задачи, которые нужно сделать для изменения футбола. Что касается формата, работу с Hypercube мы начали в мае. В рамках этой работы было предложено несколько форматов проведения первенств РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Сегодня на исполкоме было сделано несколько презентаций. Но дискуссия началась раньше, и нам пришлось реагировать.

Сегодня прошло первое обсуждение, мы посмотрели презентации, члены исполкома задали вопросы. Мы договорились продолжить работу. Думаю, будет еще несколько встреч, пока мы не примем решение. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Новый формат несколько разгружает ФНЛ, а в РПЛ команды проводят больше матчей. Он позволит увеличить количество матчей с равными соперниками, снизит количество проходных игр. По нашим оценкам, это приведет к большей интенсивности матчей и к росту интереса со стороны спонсоров и увеличению стоимости телеправ.

13 июля РФС выступил с заявлением о возможном изменении формата проведения чемпионата России.

РФС предложил варианты реформирования РПЛ. Главное