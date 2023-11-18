Селюк — о матче сборной России: «Не буду смотреть, Куба у меня ассоциируется с боксерами»

Российский агент Дмитрий Селюк признался, что не будет смотреть товарищеский матч между сборными России и Кубы.

«Смотреть матч я не буду. Куба у меня ассоциируется с боксерами больше. Поэтому, если бы боксеры приехали, было бы более интересно. Какой смысл этого матча, когда мы не знаем ни одного футболиста, но и уровень футбола никому не известный», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.