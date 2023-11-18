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Петржела: «Если Россия не обыграет Кубу, нужно закрывать футбол в стране»

Петржела заявил, что в России нужно будет закрывать футбол, если сборная не обыграет Кубу
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о товарищеском матче сборной России с Кубой.

«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная — футбольный карлик. Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Товарищеский матч России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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