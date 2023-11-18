Баранник: «Не знаю, существует ли вообще кубинская футбольная лига»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Кубы.

«Об уровне соперника нашей сборной я смогу сказать после матча. Я их никогда не видел, — цитирует Баранника «Спорт День за Днем». — Мы все понимаем, что уровень российских футболистов выше, нежели у кубинских. Потому что мы никогда не видели и не слышали про кубинскую лигу, существует ли она? Рассчитывать на крупную победу можно в любом матче. Такое бывает, почему нет?»

Товарищеский матч России и Кубы пройдет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.