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Булыкин — о встрече РФС и УЕФА: «Все хотят найти выход из этой ситуации. Иначе будет потеряно футбольное поколение»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о встрече рабочих групп РФС и УЕФА.

«Нужно дождаться официальных встреч РФС и УЕФА, потому что все хотят найти выход из сложившейся ситуации. Иначе будет потеряно футбольное поколение», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10599749-bulykin-o-vstreche-rfs-i-uefa-nuzhno-ubrat-politiku-iz-futbola-inache-budet-poteryano-futbolnoe-pokolenie.html
Дмитрий Булыкин
РФС
УЕФА
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