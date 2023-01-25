Булыкин — о встрече РФС и УЕФА: «Все хотят найти выход из этой ситуации. Иначе будет потеряно футбольное поколение»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о встрече рабочих групп РФС и УЕФА.

«Нужно дождаться официальных встреч РФС и УЕФА, потому что все хотят найти выход из сложившейся ситуации. Иначе будет потеряно футбольное поколение», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.