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Сегодня, 09:00

Россия примет участие в голосовании на выборах президента УЕФА

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», представитель РФС имеет право принять участие в выборах президента УЕФА, которые состоятся 5 апреля этого года на 47-м конгрессе Европейского футбольного союза, и голос России будет учтен при подсчете итогов.

В этом плане отстранение наших сборных и клубов от соревнований под эгидой УЕФА не имеет никакого значения.

Напомним, что на пост претендует только один кандидат — действующий руководитель словенец Александер Чеферин.

Александер Чеферин
УЕФА
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