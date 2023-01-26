Россия примет участие в голосовании на выборах президента УЕФА

Как стало известно «СЭ», представитель РФС имеет право принять участие в выборах президента УЕФА, которые состоятся 5 апреля этого года на 47-м конгрессе Европейского футбольного союза, и голос России будет учтен при подсчете итогов.

В этом плане отстранение наших сборных и клубов от соревнований под эгидой УЕФА не имеет никакого значения.

Напомним, что на пост претендует только один кандидат — действующий руководитель словенец Александер Чеферин.