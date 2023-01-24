К выработке «дорожной карты» по возвращению России в футбольные евротурниры подключатся МОК и ФИФА

Очередная встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и клубов в европейские соревнования должна состояться в течении двух трех недель. Как стало известно «СЭ», в ней также должны принять участие высокопоставленные сотрудники МОК и ФИФА.

Напомним, что первые консультации состоялись во вторник, 24 января в Ньоне, где расположена штаб-квартира Европейского футбольного союза. От нашей стороны переговоры вели генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и вице-президент национальной федерации, глава РПЛ Александр Алаев.

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.