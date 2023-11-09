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Сегодня, 11:00

Булыкин: «Наша сборная и без Баринова должна обыгрывать Кубу»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов пропустит сбор национальной команды.

«Он один из лидеров «Локомотива», но и сборной всегда помог бы. Нужно лучше подготовиться, потому что наша сборная должна и без Баринова обыгрывать Кубу. Он очень ценный игрок как для клуба, так и для сборной. Конечно, чтобы не усугубить проблему нужно все залечить. В сборной есть игроки, которые могут заменить его», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее клуб сообщил, что 27-летний игрок пропустит сбор из-за незначительных мышечных проблем.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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