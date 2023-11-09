Агент Баринова: «Решили сделать паузу, чтобы Дмитрий был в боевой готовности к зимней части сезона»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление железнодорожников о том, что полузащитник пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

«После игры со «Спартаком» появились проблемы в области задней поверхности бедра. После проведенного обследования в «Локомотиве» совместно с медицинской службой сборной России решили, что надо сделать паузу, залечить — для того, чтобы к зимней части сезона Баринов был в полной боевой готовности. Игру с «Ахматом» Дима пропустит из-за дисквалификации», — сказал Банатин «СЭ».

С 13 по 18 ноября сборная России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской команды на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».