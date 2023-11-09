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Сегодня, 11:20

Агент Баринова: «Решили сделать паузу, чтобы Дмитрий был в боевой готовности к зимней части сезона»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление железнодорожников о том, что полузащитник пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

«После игры со «Спартаком» появились проблемы в области задней поверхности бедра. После проведенного обследования в «Локомотиве» совместно с медицинской службой сборной России решили, что надо сделать паузу, залечить — для того, чтобы к зимней части сезона Баринов был в полной боевой готовности. Игру с «Ахматом» Дима пропустит из-за дисквалификации», — сказал Банатин «СЭ».

С 13 по 18 ноября сборная России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской команды на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».

Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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