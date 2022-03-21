Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чем может быть полезен сбор национальной команды России, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

— Сборная собирается без матчей. Смысл таких сборов? Для чего сейчас нужна сборная России?

— Все должно идти по плану. Сейчас нет матчей. Кто знает, может, через месяц они возобновятся? Все принятые решения по отстранению наших спортсменов абсолютно незаконны. Вполне возможно, что этим ребятам, которые принимаю [решения] укажут на несправедливость и все возобновится. Бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути. Все должно идти в том режиме, в котором шло, — приводит слова Червиченко «КП Спорт».

— С каким настроением сейчас футболистом приезжать в расположение сборной России зная, что игр не будет?

— Пускай ездят, тренируются. Какое настроение? Может, меньше нервов будет. Может, из-за того, что нет давления, кто-то покажет что-то интересное. Отчего и Карпин может удивиться.

— Говорят о том, что национальная сборная сыграет с молодежной командой. Есть ли смысл в такой игре со спортивной точки зрения? И возможно ли будет на такое смотреть?

— Мне, например, было бы интересно посмотреть. Думаю, игра получится интересная. Лишь бы травмы друг другу не наносили. А так, я бы с большим интересом посмотрел этот матч.

— Станет ли для Карпина этот матч полезным?

— Без давления, без нервов кто-то может показать качества, которые не всегда видны из-за внешнего давления и переживаний. Вполне допускаю, что что-то может произойти.