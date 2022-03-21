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Сегодня, 20:32

Сборная России провела первую тренировку в рамках мартовского сбора

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренировка сборной России.

21 марта футболисты сборной России провели первую полноценную тренировку в тренажерном зале в рамках мартовского сбора.

Сборы национальной команды пройдут с 21 по 27 марта в Москве.

28 февраля ФИФА и УЕФА объявили об отстранении сборной России и российских клубов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Сборная России была исключена из числа участников мартовских стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Сборная России по футболу
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