Тюкавин о вызове в сборную: «Изначально я должен был приехать в молодежку, но мой маршрут практически не изменился»

Форвард сборной России Константин Тюкавин рассказал, с каким настроем прибыл на сбор национальной команды. Тюкавин был дополнительно вызван в сборную после травм нескольких игроков.

— Как узнали о вызове в национальную сборную?

— Вчера, после игры с «Ростовом». Приехал домой, мне позвонил администратор «националки» и сказал, что меня вызывают. Изначально я должен был приехать в молодежку, но так как обе команды тренируются на базе в Новогорске, мой маршрут практически не изменился. Расстояние между корпусами — три минуты ходьбы.

— В национальной сборной — ваш хороший друг Арсен Захарян. Нет ревности, что он вызывается чаще, хотя он младше?

— Конечно, нет! Рад за Арсена, что он играет и за сборную, и в основе «Динамо». Мы поддерживаем друг друга. Жаль, что он из-за повреждения был вынужден сегодня уехать лечиться. Желаю ему здоровья!

— Как оцените свою форму?

— Нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем всё окей. Сделаю все, что в моих силах, чтобы себя проявить.

— Сбор в силу обстоятельств будет проходить в непривычном режиме...

— Обидно что не будет стыковых матчей. Но сбор — это всегда хорошо. Мы приезжаем с большим желанием. Рады видеть друг друга, тренироваться вместе. Мне кажется важно, что в непростое время футбол остается и становится для людей отдушиной.

— «Динамо» идет на втором месте в чемпионате. Есть шансы побороться за чемпионство?

— Ну, конечно! Мы обязательно составим «Зениту» конкуренцию, будем бороться до конца.