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Боярский — о решении Черчесова остаться в сборной: «На его совести. Мы не сможем пройти в финальную стадию ЧМ»

13:24
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Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение Станислава Черчесова остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Это останется на его совести. Не мне решать его судьбу, а выводы сделают болельщики. Никаких изменений в сборной ожидать не стоит. Это не творческая личность. Наверное, он хороший чиновник, раз говорит, что находится на государственной службе. Все-таки эта профессия творческая, она сродни режиссеру. А режиссер — это не тренер, а художник. Футбол — это определенный вид искусства, здесь нужны не только физические составляющие, но еще психологические и нравственные усилия», — сказал Боярский «СЭ».

Также народный артист оценил перспективы сборной России на отборочном этапе чемпионата мира-2022.

«Болельщики держат руку на пульсе, нам не светит выход в финальную стадию ЧМ. Украина на нынешнем ЧЕ может обыграть англичан и сделать сенсацию. Их выступления проясняют существенную разницу между Черчесовым и Шевченко», — добавил Боярский.

Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.

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Сергей Федоров все материалы автора

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