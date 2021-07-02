Боярский — о решении Черчесова остаться в сборной: «На его совести. Мы не сможем пройти в финальную стадию ЧМ»
Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение Станислава Черчесова остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.
«Это останется на его совести. Не мне решать его судьбу, а выводы сделают болельщики. Никаких изменений в сборной ожидать не стоит. Это не творческая личность. Наверное, он хороший чиновник, раз говорит, что находится на государственной службе. Все-таки эта профессия творческая, она сродни режиссеру. А режиссер — это не тренер, а художник. Футбол — это определенный вид искусства, здесь нужны не только физические составляющие, но еще психологические и нравственные усилия», — сказал Боярский «СЭ».
Также народный артист оценил перспективы сборной России на отборочном этапе чемпионата мира-2022.
«Болельщики держат руку на пульсе, нам не светит выход в финальную стадию ЧМ. Украина на нынешнем ЧЕ может обыграть англичан и сделать сенсацию. Их выступления проясняют существенную разницу между Черчесовым и Шевченко», — добавил Боярский.
Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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