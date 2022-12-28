Бышовец прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«В отличие от многих у меня есть опыт работы со сборной Кореи. Мы участвовали в Кубке Азии, мировых первенствах и Олимпийских играх. Если говорить об уровне азиатских команд, то на чемпионате мира в Катаре мы видели Японию и Южную Корею. Потенциал у них есть, и он распространяется не только на матчи между азиатскими командами. Развитие в целом мы тоже видим. Но, мне кажется, с вопросом перехода слишком много сложностей. Их не учитывают те, кто пытается организовать этот переход, потому что там уровень не столь конкурентоспособный, чтобы привлекать болельщиков», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.