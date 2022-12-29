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Сегодня, 10:14

РФС рассматривает двух кандидатов на пост тренера молодежной сборной России

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает двух специалистов в качестве кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной России, сообщает ТАСС.

«Есть два кандидата на должность старшего тренера молодежной сборной. Контракт с одним из них будет подписан в начале 2023 года», — приводит слова источника близкого к сборной ТАСС.

Соглашение с действующим тренером молодежной команды Михаилом Галактионовым рассчитано до 31 декабря 2022 года. Ранее он совмещал работу в молодежной сборной и «Нижнем Новгороде». 13 ноября специалист подписал контракт с «Локомотивом», его соглашение со столичным клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/16711453
Молодежная сборная России по футболу
Михаил Галактионов
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