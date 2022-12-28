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Сегодня, 18:07

Исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) состоится 30 декабря 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

Этот же вопрос обсуждался на предыдущем заседании 23 декабря. Но тогда сообщалось, что принятие итогового решение перенесли.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ispolkom-rfs-po-perehodu-v-aziyu-sostoitsya-30-dekabrya/
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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