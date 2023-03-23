Бышовец — о матче сборной: «Присутствовало взаимопонимание — был блок спартаковцев, зенитовцев и игроков «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры Иран — Россия (1:1).

«Первый тайм был равный по инициативе и голевым моментам. Правильно был выбран состав и структура командных действии. Тренеры поступили мудро в этом матче. Присутствовало взаимопонимание между футболистами, потому что был блок спартаковцев, зенитовцев и игроков «Ростова». Все соответствовало игре и задачам, который поставил тренер. Был жесткий микроцикл подготовки к матчу с Ираном. Надо учитывать, что у нас были матчи РПЛ и Кубка. Для восстановления было очень мало времени. Усталость сказалась во втором тайме. На этом отрезке преимущество было у Ирана. Отсутствовало взаимодействие в обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.