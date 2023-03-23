Карпин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Правда, что вы хотите в Азию?

— Ничего не известно, хотим или не хотим, будем или не будем, — сказал Карпин. — У меня нет никакой информации.

В четверг, 23 марта генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации не будет рассматриваться вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.