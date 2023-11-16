Булыкин: «Надеюсь, сборная России сделает мне подарок на день рождения»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил, будет ли он следить за товарищеским матчем национальной команды против Кубы.

«Если только одним глазом, у меня день рождения просто в этот день. Надеюсь, что сборная сделает подарок и не надо будет отвечать потом на негативные вопросы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Россияне проведут товарищеский матч с Кубой 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Ранее сборная России анонсировала встречу против кубинских футболистов роликом с Карпиным: «Хватит, друзья».