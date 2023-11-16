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Сборная России анонсировала матч с Кубой роликом с Карпиным: «Хватит, друзья»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России выпустила видео-анонс предстоящего товарищеского матча с Кубой.

В видео принял участие главный тренер сборной России Валерий Карпин.

По сюжету ролика, кубинцы развлекаются на вечеринке в баре, в который заходит Карпин. Тренер сборной России выключает музыку и говорит: «Basta, amigos (Хватит, друзья). Разберемся в Волгограде».

Сборная России проведет матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Валерий Карпин
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