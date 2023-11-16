Кортава не видит возможности матча между сборной России и медийной командой из-за позиции Карпина

Технический директор медиалиги Дмитрий Кортава объяснил, почему проведение матча сборной России с командой медиалиги вряд ли возможно.

«Идея есть. Мы даже ее проговаривали с нашими коллегами из РФС. Но на данный момент есть позиция главного тренера, который считает, что сейчас эта игра не столь важна. Поэтому пока вот так. Нам это очень интересно, но, возможно, пока это не очень логично. У нас профессиональный футбол все еще живет в парадигме большой серьезности, поэтому я пока не вижу такой возможности», — цитирует Кортаву Metaratings.ru.

Сборная России, которую возглавляет Валерий Карпин, 20 ноября в Волгограде проведет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Сборная медиалиги 1 декабря сыграет с командой ФНЛ. Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.