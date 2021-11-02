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Булыкин: «Дзюба забивает. Он не помешал бы сборной России»

07:10
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал состав национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

— Главный тренер решает, сколько ему нужно нападающих. На мой взгляд, можно было добавить пару человек, — отметил Булыкин в интервью «РБ Спорт».

— В расширенном списке были Агаларов и Тюкавин, но они отправлены в молодежную сборную.

— А вы уверены, что они помогут? Агаларов играл в сборной?

— Все когда-то начинают.

— Сборная — это не повод для экспериментов. Кого вызвал Карпин, тех, наверное, он просматривал, и доверяет им. Думаю, что против Кипра будут играть в два форварда, а с хорватами выйдет один.

— Смолов остается главным форвардом сборной России?

— Он опытный игрок. Умеет и может забивать. Еще есть Сергеев, который может хорошо себя проявить на эмоциях. Но думаю, что ставку сделают на Смолова.

— При Карпине нападающие забили всего один гол: Смолов Мальте. Может, они не так и важны?

— Самое главное — это результат. За него всегда отвечает тренер, который набирает себе команду. Нападающий еще и борется, помогает партнерам создавать хорошие моменты.

— Карпин сказал, что сейчас даже не рассматривали Артема Дзюбу. Это справедливо?

— Мне кажется, что Дзюба не помешал бы сборной России. Карпин считает по-другому.

— Какие у вас аргументы в пользу Дзюбы?

— Забивает, опытный, не первый год в сборной. Такой футболист помог бы, но без знания всех нюансов сложно что-то говорить. Все решает главный тренер.

— Карпин сказал, что Дзюба в двух последних матчах выходил на замену, а для вызова в сборную России этого недостаточно.

— Тоже хорошая причина. Если сборная не решит задачу в матчах с Кипром и Хорватией, не думаю, что будут вспоминать про Дзюбу, но Карпин смажет все, что было, — это факт. Поэтому для него две предстоящие игры — ключевые и архиважные.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/

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Роман Шишов все материалы автора
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