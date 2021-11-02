Булыкин: «Дзюба забивает. Он не помешал бы сборной России»
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал состав национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
— Главный тренер решает, сколько ему нужно нападающих. На мой взгляд, можно было добавить пару человек, — отметил Булыкин в интервью «РБ Спорт».
— В расширенном списке были Агаларов и Тюкавин, но они отправлены в молодежную сборную.
— А вы уверены, что они помогут? Агаларов играл в сборной?
— Все когда-то начинают.
— Сборная — это не повод для экспериментов. Кого вызвал Карпин, тех, наверное, он просматривал, и доверяет им. Думаю, что против Кипра будут играть в два форварда, а с хорватами выйдет один.
— Смолов остается главным форвардом сборной России?
— Он опытный игрок. Умеет и может забивать. Еще есть Сергеев, который может хорошо себя проявить на эмоциях. Но думаю, что ставку сделают на Смолова.
— При Карпине нападающие забили всего один гол: Смолов Мальте. Может, они не так и важны?
— Самое главное — это результат. За него всегда отвечает тренер, который набирает себе команду. Нападающий еще и борется, помогает партнерам создавать хорошие моменты.
— Карпин сказал, что сейчас даже не рассматривали Артема Дзюбу. Это справедливо?
— Мне кажется, что Дзюба не помешал бы сборной России. Карпин считает по-другому.
— Какие у вас аргументы в пользу Дзюбы?
— Забивает, опытный, не первый год в сборной. Такой футболист помог бы, но без знания всех нюансов сложно что-то говорить. Все решает главный тренер.
— Карпин сказал, что Дзюба в двух последних матчах выходил на замену, а для вызова в сборную России этого недостаточно.
— Тоже хорошая причина. Если сборная не решит задачу в матчах с Кипром и Хорватией, не думаю, что будут вспоминать про Дзюбу, но Карпин смажет все, что было, — это факт. Поэтому для него две предстоящие игры — ключевые и архиважные.
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