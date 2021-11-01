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«Валера, не песни пойте, а вызовите Артема!» Селюк резко высказался о составе сборной России

Агент Селюк жестко высказался о составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
20:18
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России, а также возможный конфликт футболиста с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«СМИ подали отказ Дзюбы ехать в сборную так, как будто он враг. Но он не враг, просто у него возникла с Карпиным конфликтная ситуация. Карпин все время хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности.

Дзюба — знаковый игрок для российской сборной, но мне тут более странен такой паршивенький коллектив в нашей сборной. Дзюба играл столько времени в сборной: он был капитаном, весельчак, настраивал команду... Но, если вы коллектив, а вашего капитана не вызвали, то почему никто не скажет: «Валера, не песни пойте, а вызовите Артема!» Получается так, что все против друг друга. Какие они друзья, товарищи? Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши.

Вот играет гимн России! И, елки-палки, научитесь хоть вы петь этот куплет! Там часть стоит, вообще даже не поет! Своей физиономией украсят любые поминки... Ты смотришь на европейскую команду, а они просто орут! Они показывают нацеленность, а эти губки еле раскрывают. Где же у вас настрой выйти как гладиаторы и победить? Зато у нас после игры поют: «Валера, Валера!» — сказал Селюк «СЭ».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Данил Алешин все материалы автора
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