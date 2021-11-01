«Валера, не песни пойте, а вызовите Артема!» Селюк резко высказался о составе сборной России
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России, а также возможный конфликт футболиста с главным тренером команды Валерием Карпиным.
«СМИ подали отказ Дзюбы ехать в сборную так, как будто он враг. Но он не враг, просто у него возникла с Карпиным конфликтная ситуация. Карпин все время хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности.
Дзюба — знаковый игрок для российской сборной, но мне тут более странен такой паршивенький коллектив в нашей сборной. Дзюба играл столько времени в сборной: он был капитаном, весельчак, настраивал команду... Но, если вы коллектив, а вашего капитана не вызвали, то почему никто не скажет: «Валера, не песни пойте, а вызовите Артема!» Получается так, что все против друг друга. Какие они друзья, товарищи? Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши.
Вот играет гимн России! И, елки-палки, научитесь хоть вы петь этот куплет! Там часть стоит, вообще даже не поет! Своей физиономией украсят любые поминки... Ты смотришь на европейскую команду, а они просто орут! Они показывают нацеленность, а эти губки еле раскрывают. Где же у вас настрой выйти как гладиаторы и победить? Зато у нас после игры поют: «Валера, Валера!» — сказал Селюк «СЭ».
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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