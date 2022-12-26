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Игнатьев о переходе РФС в Азию: «Не знаю, кого можно этим напугать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Не знаю, кого можно этим напугать, не знаю, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад. Думаю, что у взрослых людей вряд ли такие игры проходят», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу о возмодном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

На данный момент УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/26/19363645.shtml
РФС
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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