Тарпищев заявил, что пока не понимает идею с участием российских клубов в азиатской Лиге чемпионов

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Как вам перспектива съездить в Эмираты, поболеть за «Спартак», если перейдем в Азию?

— Я пока этого не понимаю, вот реально. Чемпионат России где проводиться будет? У нас. А там что они будут играть? — приводит Metaratings.ru слова Тарпищева.

— Местный кубок Лиги чемпионов среди азиатских клубов.

— Вообще, это не убедительно, потому что нагрузки сильные, нужны двойные составы, на это нужны большие деньги. Я пока этого не понимаю.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.