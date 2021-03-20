Безуглов рассказал о стыке Ахметова и Кузяева

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов высказал свое мнение по поводу стыка полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и игрока «Зенита» Далера Кузяева.

«Любой контакт в футболе может закончиться травмой — серьёзной и несерьезной, — отметил Безуглов. — Самым популярным повреждением является именно травма бедра, причем чаще всего бесконтактная, когда к человеку никто не подходит. Все в жизни бывает. Мог получить, мог не получить. Слава богу, Далер приехал, вообще вопросов нет, все без ограничений, спокойно тренируется. Я оценил повтор, он выглядел достаточно драматично. Конечно, хотелось бы пожелать в этой ситуации, чтобы всё завершилось хорошо. После того как Далер остался на поле, стало понятно, что нужно ждать окончания матча. Могло быть как лучше, так и хуже».

Напомним, на 51-й минуте встречи 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенита» (2:3) Ахметов шипами ударил в икроножную мышцу Кузяева, за что получил красную карточку.

(Игорь Рабинер)