Безуглов рассказал о стыке Ахметова и Кузяева
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов высказал свое мнение по поводу стыка полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и игрока «Зенита» Далера Кузяева.
«Любой контакт в футболе может закончиться травмой — серьёзной и несерьезной, — отметил Безуглов. — Самым популярным повреждением является именно травма бедра, причем чаще всего бесконтактная, когда к человеку никто не подходит. Все в жизни бывает. Мог получить, мог не получить. Слава богу, Далер приехал, вообще вопросов нет, все без ограничений, спокойно тренируется. Я оценил повтор, он выглядел достаточно драматично. Конечно, хотелось бы пожелать в этой ситуации, чтобы всё завершилось хорошо. После того как Далер остался на поле, стало понятно, что нужно ждать окончания матча. Могло быть как лучше, так и хуже».
Напомним, на 51-й минуте встречи 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенита» (2:3) Ахметов шипами ударил в икроножную мышцу Кузяева, за что получил красную карточку.
(Игорь Рабинер)
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