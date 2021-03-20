Максим Мухин: «Готовил гречку с мясом, когда позвонил Безуглов и передал трубку Черчесову»
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин рассказал о том, как он узнал о своем первом вызове в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.
«Я был дома. Готовил для девушки гречку с мясом. Позвонили и сказали, что Станислав Черчесов хочет поговорить со мной. Не ожидал такого. Сказал, чтоб бросал все дела и приезжал в сборную. Потом услышал, что тренерский штаб давно за мной наблюдал, приятно, конечно. Буду стараться оправдать ожидания перед болельщиками и тренером», — рассказал Мухин.
19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.
Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю