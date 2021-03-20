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Максим Мухин: «Готовил гречку с мясом, когда позвонил Безуглов и передал трубку Черчесову»

14:14
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Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин рассказал о том, как он узнал о своем первом вызове в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

«Я был дома. Готовил для девушки гречку с мясом. Позвонили и сказали, что Станислав Черчесов хочет поговорить со мной. Не ожидал такого. Сказал, чтоб бросал все дела и приезжал в сборную. Потом услышал, что тренерский штаб давно за мной наблюдал, приятно, конечно. Буду стараться оправдать ожидания перед болельщиками и тренером», — рассказал Мухин.

19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)

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