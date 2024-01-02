Аленичев подвел итоги года для сборной России

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает, что национальной команде нужно и дальше проводить товарищеские матчи.

«Трудно оценить итоги года для нашей сборной, потому что соперники у нас были не самые сильные. Последний матч играли против Кубы. Это официальная товарищеская игра, и хорошо, что есть хотя бы такие матчи. Конечно, хотелось бы играть с сильнейшими сборными, но что сейчас сделать?» — приводит слова Аленичева ТАСС.

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

В конце февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранили от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.