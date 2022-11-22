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Сегодня, 11:50

Тихонов о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Кроме позора мы ничего не почерпнули»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России за игру в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Обе встречи завершились со счетом 0:0.

«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся», — приводит Legalbet слова Тихонова.

Сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-schitaet-chto-sbornaya-rossii-smozhet-obigrat/
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Тихонов
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