Тихонов о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Кроме позора мы ничего не почерпнули»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России за игру в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Обе встречи завершились со счетом 0:0.

«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся», — приводит Legalbet слова Тихонова.

Сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.