Билялетдинов считает, что РФС пока не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Пока нам не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Не знаю, что будет дальше, но сейчас целесообразнее сохранять контакт с УЕФА и надеяться, что политика немного отойдет от спорта. Да, надежды мало, но все равно, надо подождать. В Азиатской конфедерации футбола легкой прогулки не будет, там есть Корея, Япония, Австралия, тот же Узбекистан. Да, она менее конкурентная, чем УЕФА, но повторюсь, что сейчас бы я не делал каких-то кардинальных изменений», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.