Маэстро Мастранджело объяснил, в чем величие Капелло

Один из самых востребованных дирижеров мира — главный дирижер симфонического оркестра петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру сборной России Фабио Капелло.

«Однажды Фабио Капелло пригласил меня на матч сборной в Москве, когда была обыграна Португалии (1:0). Мне тогда друзья и болельщики сказали так: «Фабио, всегда приходи на матчи сборной. С тобой мы побеждаем». Капелло — великий?

Великий. Помимо того что я помню его игру за «Милан» и «Ювентус», он всем запомнился своими выступлениями за сборную. Капелло — один из выдающихся игроков «скуадра адзурра» — наряду с Роберто Беттегой, Франческо Грациани, Франко Каузио. Кстати, о Каузио до сих пор спорят, на какую гласную ставить ударение. Факетти, Мацолла, Рива, Ривера, Росси, Конти — они были величайшие, а Капелло был не менее классным игроком. Фабио немного не повезло на ЧМ-1974 (сборная Италии на том мундиале даже не вышла из группы. — Прим. «СЭ»). Да вообще той сборной не повезло идти после великой команды 1970 года.

Фанатизм в Италии — ужасная вещь. Поддержка всегда будет до конца, но в случае поражения ситуация может выйти из-под контроля. Капелло попал же под самую неприятную струю критики. Фабио-игрок всегда вызывал уважение, играл очень стильно, элегантно. Такие футбольные аристократы всегда были в сборной. Роберто Баджо был таким, тот же Беттега, которого никогда нельзя было уличить в грязной игре".

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. В 33 матчах под руководством итальянского специалиста национальная команда одержала 17 побед, 11 матчей закончились вничью, 5 матчей завершились поражением.