Александр Соболев: «Даже не думал, что из сборной России могут позвонить»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, вызванный в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра вместо Федора Смолова?, поделился эмоциями после прибытия в расположение национальной укоманды.

— Эмоции только положительные, очень рад, — приводит слова Соболева пресс-служба РФС. — Ждал ли вызова? Когда списки уже были, то уже не ждал. Спокойно прилетел сегодня домой в Самару и даже не думал, что могут позвонить.

— Видели, что в Instagram народу прибавилось после вызова?

— Да, видел (улыбается). Это мелочи.

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