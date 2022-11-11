Непомнящий заявил, что сборная России сильнее команды Узбекистана

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

«Честно говоря, я совершенно ничего не жду от матча с Узбекистаном. Задача, которую решает наша сборная, заключается в том, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть, как они ощущают себя в новом коллективе. В основном работа с новичками. Тренерам важно, как они воспринимают требования, которые будут предъявляться в сборной. Что касается качества игры, то мне кажется, что это будет на втором плане. Недавно играли в мини-футбол с таджиками. Первый матч проиграли, а второй выиграли. Можно и здесь не выиграть, хотя, конечно, мы по классу превосходим сборную Узбекистана. Про Таджикистан я вообще не говорю», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Он также заявил, что для сборной Узбекистана матч с Россией станет сильным мотивационном моментом.

«Важен ли результат матча для Карпина? Мне кажется, что он всегда настроен на максимум», — добавил Непомнящий.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.