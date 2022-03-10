Колосков: «Лучше, чем Карпин, «Ростов» никто не знает»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года.

«Это самое верное решение. Говорил уже, когда нас от всего отстранили, что Карпину незачем просиживать без дела. Тренер должен видеть вживую футболистов, какую-то методику свою апробировать на практике, заниматься через призму клуба и сборной, имею в виду какие-то тактические моменты. То есть я полностью за то, чтобы Карпин совмещал эти две должности. У меня нет никаких сомнений в его компетенции. Это удачное решение в том числе и для «Ростова». Лучше, чем Карпин, «Ростов» никто не знает. И для клуба, и для Карпина, и для сборной — это лучший вариант», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 10 марта, стало известно, что Валерий Карпин будет совмещать тренерские должности в сборной России по футболу и в «Ростове».