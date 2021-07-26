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Александр Дюков: «Карпин — это не резервный кандидат»

14:46
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Глава РФС Александр Дюков рассказал подробности назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я ни разу не упомянул слово форс-мажор. Возможно, Валерий Георгиевич видит это так. Что касается Кунца, мы рассматривали несколько кандидатур, в том числе и иностранцев. После сделанного выбора мы уже не хотим комментировать других кандидатов. Где-то видел, якобы Карпин — резервный кандидат. Это далеко не так», — сказал Дюков.

26 июля РФС сообщил о подписании контракта с Карпиным. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

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Сергей Федоров все материалы автора

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