Валерий Карпин: «Сборной России нужно добавить смелости»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о сильных качествах сборной.

«Валерят ли болельщики? А как вы думаете? Было много сообщений и поздравлений. Болельщики поверят, сейчас все хорошо — все хлопают в ладоши. Это до первой игры. Буде положительный результат — все будут дальше радоваться. Если нет — все будет иначе. Это футбол, мы уже привыкли.

Сильные качества сборной? Мне нужно сначала подробнее посмотреть на всех футболистов. Могу лишь сказать, что сборной нужно добавить смелости, не думать, что кто-то может быть сильнее нас. В большей степени это зависит от менталитета. Надо всем немного опуститься на землю, не говорить, что мы кого-то сильнее и обязаны разрывать команды вроде Словении. Но и не надо думать, что мы слабее Испании и Хорватии. Мы в своем время играли без интернета, ехали против «Реала», даже не знали, против кого нам выходить, было все равно», — сказал Карпин.