Глава РФС Дюков объяснил дедлайн по выбору главного тренера сборной России

Президент РФС Александр Дюков объяснил дедлайн по выбору главного тренера сборной России.

«Почему я установил жесткий дедлайн по выбору тренера? Это было сделано исключительно из рациональных соображений. Не для того, чтобы поставить высокую планку. Уже в начале сентября первые матчи отборочного цикла, тренерский штаб должен начать работу с момента возобновления чемпионата. Тренерский штаб будет просматривать все матчи нашего чемпионата и потенциальных кандидатов в сборную»

Дюков: «Я участвовал в переговорах. Дедлайн никак не мешал их ходу. Даты матчей отборочного цикла было необходимо учитывать», — сказал Дюков.

Официально о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено сегодня. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачного выступления на Евро-2020.