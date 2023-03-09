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Алдонин считает, что на матче Россия — Ирак не будет аншлага

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что 26 марта сборная России проведет в Санкт-Петербурге товарищеский матч против сборной Ирака.

«Прекрасно, что сборная сыграет у нас в стране. У болельщиков будет возможность ее посмотреть. Характер матча товарищеский, но давно уже соскучились по играм сборной. Думаю, что все болельщики, кто по-настоящему любит футбол, с удовольствием придут поддержать сборную. Удачный ли выбор «Газпром Арене»? Это одна из лучших арен, если не лучшая. Мне кажется, что ее выбор более чем нормальный. Не думаю, что на матче будет аншлаг. Вот если бы за что-то играли, а так это товарищеский матч. Очень хочется, чтобы болельщиков было как можно больше. Самое главное — дать возможность молодым игрокам, на которых обратили внимание, почувствовать игровую практику. Соперник, наверное, не из разряда топ. Тем не менее, как показывает практика, это хороший опыт для любого сборника, который попал в состав впервые или был там считаное количество раз, и пища для размышлений для тренеров», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-na-matche-rossiya-irak-ne-budet-anshlaga/
Евгений Алдонин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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