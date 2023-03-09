Заварзин: «Дзюба не станет лучшим бомбардиром сборной до тех пор, пока ей руководит Карпин»
Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин сказал, что пока главным тренером сборной России является Валерий Карпин, Артема Дзюбу не будут приглашать в национальную команду.
«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения. На игровые качества Артема Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).
Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.