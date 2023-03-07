Агент Тюкавина заявил, что футболист не думает о попадании в расширенный список сборной

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание футболиста в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Это приятно, как и любому футболисту. Но меня это не удивляет. Он забивал больше всех на сборах, и сейчас продолжает забивать в чемпионате. Неважно, сколько он играет — он выходит и забивает. Карпин, Онопко и другие тренеры следят за ним. Сейчас впереди матчи с «Краснодаром» и «Зенитом». Костя не думает об этом списке, ему надо забивать и доказывать свою состоятельность. Будет забивать — будет играть в сборной! Я в нем не сомневаюсь, у него есть для этого все качества», — сказал Сафонов «СЭ».

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав сборной на предстоящий сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 футболист.

В рамках мартовского сбора сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.