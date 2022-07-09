«Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

Чемпионы России разгромили обладателей Кубка России в Санкт-Петербурге.

Главный матч лета

Во всей Европе Суперкубок считается выставочным и полуофициальным трофеем. Логика на поверхности: всего одна игра, команды едва вышли из отпуска, форма футболистов далека от идеальной... Но статус матча резко меняют уровень соперников и их взаимоотношения.

В 2012 году за Суперкубок Испании боролись «Реал» и «Барселона». Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью накануне первого матча произнес актуальные и сейчас слова: «Суперкубок — наименее значимый титул из тех четырех, за которые мы сражаемся. Но если встречаются два принципиальных соперника, то победа важна даже в товарищеском турнире».

Вывеска «Зенит» — «Спартак» определила все. Ажиотаж был настолько высок, что еще в начале июня градус достиг пика. Угрозы бойкота со стороны красно-белых, долгие и спорные выборы места проведения матча, перенос концерта группы «Руки Вверх» с «Газпром Арены», трансфер Зелимхана Бакаева — пиарщикам Суперкубка можно было ничего не делать для привлечения аудитории.

Магазин красно-белых на «Газпром Арене»

Но РФС все равно постарался. За день до Суперкубка на «Петровском» сыграли легенды двух клубов («Зенит» победил 2:0), а на самом матче открытия выступили «Танцы Минус», «Би-2» и МакSим. За несколько часов до игры РФС объявил о том, что все билеты проданы — матч посетили более 55 тысяч болельщиков, что для футбольного матча в любой стране более чем солидно.

Антураж был не только праздничным, но и неординарным для игры в Санкт-Петербурге. Все из-за номинально нейтрального статуса встречи: билеты распределяли между болельщиками поровну, так что трибуна В (напротив «виража») была целиком красно-белой. Из-за этого фанаты «Зенита» столкнулись с проблемой: им нельзя было идти насквозь через эту трибуну, хотя на обычном домашнем матче можно.

Более того, организаторы закрыли хозяйский фан-шоп, который как раз находится на трибуне В. Зато там расположился официальный магазин «Спартака». И вот это вызывало настоящий когнитивный диссонанс, ведь на стадионе «Зенита» открыто торговали символикой злейшего врага.

«Ромб» Абаскаля и 4-3-3 Семака

Предматчевое шоу удалось, хотя и не совсем идеально. Группу «Ленинград» заменили на «Танцы Минус» и перекличку фанатов с экс-футболистами «Зенита», а «Знаешь ли ты?» МакSим не понравилась «виражу»: сектор активных фанатов «Зенита» сперва освистал певицу, а затем пытался ее заглушить своими кричалками. Но песню все равно было слышно, а сама МакSим все время оставалась лицом к красно-белым.

Но, конечно, игра была любопытна не только антуражем. Было безумно интересно, каким покажет себя «Спартак» после угроз бойкота, на чужом поле, да еще и при новом тренере.

Последний визит красно-белых в Санкт-Петербург закончился сенсационным поражением 1:7, но болельщикам «Зенита» было бы наивно надеяться на повторение результата. Да и «Спартак» изменился. В отличие от Руя Витории, Гильермо Абаскаль не играл с высокой линией обороны. «Спартак» оделся в классику летних сборов: «ромб» 4-3-1-2 с Игнатовым в качестве «десятки» и Умяровым в роли разыгрывающего опорника. Пару нападающих, как и ожидалось, составили Промес с Соболевым, а на флангах обороны вышли Рыбус с Хлусевичем. На месте одной из двух «восьмерок» вышел 19-летний Даниил Денисов (лишь третий матч в основе за «Спартак») — и на 10-й минуте чуть не забил.

По составу «Зенита» интриг было больше. Семак в межсезонье переключался между расстановками в три и четыре защитника, так что выбрать мог любую. Но остановился на широкой 4-3-3 с Барриосом, Кузяевым и Венделом в центре. Новички Бакаев, Родригао и Кассьерра остались в запасе, а в атаке вышли Сергеев, Клаудиньо и Малком. Место в воротах ожидаемо занял Одоевский: именно 19-летний голкипер начинал все четыре матча межсезонья в основе.

Дальний выстрел Сергеева

С двумя центральными защитниками «Зениту» поначалу было тяжело выходить из-под прессинга — Барриос почему-то почти не помогал, так что хозяева выходили лишь через фланги. Вообще «Спартак» был необычайно активен в первые 15 минут — будто делал специальную ставку на это. И забить мог — Денисову чуть-чуть не хватило для гола, а удар Джикии после углового заблокировали.

Но с середины первого тайма «Зенит» выровнял игру, а затем и перехватил лидерство. Повлиял немного шальной гол: Сергеев сначала отдал неточный пас, но Кузяев быстро отобрал мяч у Умярова и вернул его Ивану, а тот пробил в «девятку» метров с тридцати. Совершенно не типичный гол для форварда «Зенита».

Прошло всего пять минут — и Малком удвоил счет: Джикия ошибся при выполнении искусственного офсайда, а бразилец убежал от защиты. Все стало сильно напоминать прошлогодние 7:1, хотя «Зенит» отставал от графика.

Бессильный «Спартак»

В перерыве Абаскаль выпустил на поле Зиньковского, а Семак не спешил показывать Питеру новичков. И это объяснимо: «Зенит» хорошо провел финиш первого тайма, а в начале второго ожидалось усиленное давление со стороны «Спартака» (как было на первых минутах). Но «Зенит» в зародыше подавил попытки гостей вернуться в игру: трио Вендел-Малком-Клаудиньо соорудило красивейший третий мяч. Забил Вендел — и как бы этот гол не стал для него прощальным. Слишком сильны слухи вокруг его вероятного трансфера во «Фламенго».

Абаскаль пытался освежить состав едва приехавшим в Россию Николсоном, но это ни к чему не привело. Вообще «Спартак» выглядел слабо именно с точки зрения «физики» — вероятно, сказалось то, что предыдущий сезон команда завершила на неделю позже «Зенита» из-за кубкового финала. Поэтому анализировать тактические идеи Абаскаля пока преждевременно: испанцу требуется время.

Дебютный гол Кассьерры

«Спартак» мог вернуться в игру в середине второго тайма, когда красно-белые требовали назначить пенальти за фол Одоевского на Зиньковском, но Владимир Москалев оставил эпизод без внимания. А у красно-белых после этого момента будто бы иссякли силы. До конца встречи «Спартак» больше не создал ничего опасного, а «Зенит», кажется, не хотел — впереди ведь еще целый сезон.

Впоследние полчаса одним из главных событий стал дебют Зелимхана Бакаева за «Зенит» — он вышел на газон одновременно с Матео Кассьеррой и был освистан красно-белыми болельщиками. Но с игры хавбек показал мало интересного — к концу встречи скорости рухнули, и было уже не разбежаться. Зато отличился колумбиец — именно он установил окончательный счет за несколько секунд до финального свистка.

4:0 — «Зенит» уверенно победил «Спартак», хоть и не так крупно, как прошлой осенью. Но главное, что взят трофей, причем на родном стадионе и в игре с заклятым врагом. Доминирование сине-бело-голубых продолжается.