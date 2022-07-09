Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 08:30

Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Боярский.
Фото ФК «Зенит»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча ветеранов питерской команды против «Спартака» (2:0).

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.

«Атмосфера великолепная! Ожидания от Суперкубка? Не загадываю, что будет. Все будет так же. «Зенит» — чемпион, однозначно!» — сказал Боярский «СЭ».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
2
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Карпин возвращает Комличенко, ЦСКА отправил форварда в Болгарию, у Кокорина новый конкурент — из «Реала»
Митрофанов — о Кубке РПЛ: «Пока лига не обращалась к нам с предложениями»
Орлов — о Суперкубке: «Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой»
«Аль-Шабаб» арендовал Крыховяка у «Краснодара»
Мелкадзе рассказал о целях «Сочи» на следующий сезон
Зобнин о Суперкубке: «Главная мотивация — это трофей. Нужно победить и все»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«Спартак» представил афишу Суперкубка в стиле популярного сериала: «Это финальная битва»
«Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!
Орлов — о Суперкубке: «Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой»
Мелкадзе оценил шансы команд на победу в Суперкубке России
Зобнин о Суперкубке: «Главная мотивация — это трофей. Нужно победить и все»
Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о Суперкубке: «Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой»

«Зенит» — «Спартак»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча за Суперкубок
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости