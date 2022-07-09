Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча ветеранов питерской команды против «Спартака» (2:0).

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.

«Атмосфера великолепная! Ожидания от Суперкубка? Не загадываю, что будет. Все будет так же. «Зенит» — чемпион, однозначно!» — сказал Боярский «СЭ».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.