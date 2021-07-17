«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России
17 июля в Калининграде «Зенит» сыграет против «Локомотива» в матче за Суперкубок России-2021. Встреча начнется в 19.00 (мск).
В прошлом сезоне команда Сергея Семака стала в седьмой раз чемпионом России и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22. 11 июля стало известно, что хавбек «Зенита» Вильмар Барриос пропустит игру с железнодорожниками.
«Локомотив» в минувшем сезоне завоевал бронзу по итогам РПЛ. Коллектив Марко Николича также выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1).
Следить за трансляцией матча «Зенит» — «Локомотив» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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