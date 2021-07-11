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Хавбек «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России

19:47
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос приедет в расположение сине-бело-голубых перед началом чемпионата России. Таким образом 27-летний колумбийский футболист пропустит матч за Суперкубок России-2021 с «Локомотивом».

— Да, он пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России, — сказал Семак.

Игра за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде.

В составе сборной Колумбии Барриос завоевал бронзовую медаль Кубка Америки-2021.

24 июля команда Семака сыграет с «Химками» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

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Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок России 2021, дата и время матча, новости и обзор, главные материалы