Хавбек «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России
19:47
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос приедет в расположение сине-бело-голубых перед началом чемпионата России. Таким образом 27-летний колумбийский футболист пропустит матч за Суперкубок России-2021 с «Локомотивом».
— Да, он пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России, — сказал Семак.
Игра за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде.
В составе сборной Колумбии Барриос завоевал бронзовую медаль Кубка Америки-2021.
24 июля команда Семака сыграет с «Химками» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
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