Хавбек «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос приедет в расположение сине-бело-голубых перед началом чемпионата России. Таким образом 27-летний колумбийский футболист пропустит матч за Суперкубок России-2021 с «Локомотивом».

— Да, он пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России, — сказал Семак.

Игра за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде.

В составе сборной Колумбии Барриос завоевал бронзовую медаль Кубка Америки-2021.

24 июля команда Семака сыграет с «Химками» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.