РПЛ показала мяч, которым сыграют «Зенит» и «Локомотив»
Премьер-лига в своем Twitter показала мяч, которым будут играть «Зенит» и «Локомотив» в матче за Олимп-Суперкубок России. Он исполнен в белом и красно-черных цветах. Первый канал покажет прямую трансляцию встречи.
Игра пройдет в субботу, 17 июля. Начало — в 19:00 (мск), трансляция начнется в 18:50.
Матч пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона «Калининград».
?? Этим мячом сегодня сыграют «Зенит» и «Локомотив»— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 17, 2021
?#ОлимпСуперкубок #ЗенитЛоко pic.twitter.com/JueAfy9qOC
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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