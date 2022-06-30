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Сегодня, 12:03

В «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что певица МакSим выступит во время Суперкубка России с «Зенитом».

— Сегодня стало известно, что развлекательную программу Суперкубка дополнит снова певица МакSим. Как вам такая программа: МакSим и Ленинград?
— Главная программа будет на футбольном поле, а что там и кто будет петь, это болельщики оценят. Я не сомневался, что там будет Ленинград, что «Зенит» не упустит этого шанса. Молодцы.

— Провокации будут со стороны Сергея Шнурова в адрес «Спартака» и его болельщиков, как считаете?

— Возможно.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, начало — в 19.00 (мск).

Напомним, что МакSим выступала с песней «Знаешь ли ты» после финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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