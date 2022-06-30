Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 12:13

В «Спартаке» надеются, что большое количество болельщиков команды приедет на матч за Суперкубок с «Зенитом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реализации квоты билетов красно-белых на матч за Суперкубок России против «Зенита».

— Что по поводу билетов на Суперкубок? РФС начал продажу. Спартак отказался от своей официальной квоты?

— Нет, мы реализуем часть билетов через свои прокомоды, но этот этап уже закончился. Сегодня началась открытая продажа.

— Сколько примерно спартаковских болельщиков ждете на стадионе в Санкт-Петербурге?

— Сейчас точную цифру не скажу, но их будет много. Надеюсь, что тотального преимущества «Зенита» не будет.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»
Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»
В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»
Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
В «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом»
Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России
Малком прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче против ЦСКА
ЦСКА — «Зенит»: в ворота чемпионов России не назначен пенальти
«Спартак» впервые выиграл при Абаскале. Испанец начинает как Руй Витория
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» ждут возможных провокаций от Шнурова в игре с «Зенитом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости