В «Спартаке» надеются, что большое количество болельщиков команды приедет на матч за Суперкубок с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реализации квоты билетов красно-белых на матч за Суперкубок России против «Зенита».

— Что по поводу билетов на Суперкубок? РФС начал продажу. Спартак отказался от своей официальной квоты?

— Нет, мы реализуем часть билетов через свои прокомоды, но этот этап уже закончился. Сегодня началась открытая продажа.

— Сколько примерно спартаковских болельщиков ждете на стадионе в Санкт-Петербурге?

— Сейчас точную цифру не скажу, но их будет много. Надеюсь, что тотального преимущества «Зенита» не будет.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.