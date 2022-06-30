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Сегодня, 10:24

Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Певица МакSим поет после финала БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, она споет песню «Знаешь ли ты». Также перед игрой выступит группа «Ленинград», которая исполнит композицию «В Зените».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, начало — в 19.00 (мск).

Напомним, что МакSим выступала с песней «Знаешь ли ты» после финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-vy-stupit-pered-matchem-za-superkubok/
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