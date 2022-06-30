Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России

Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, она споет песню «Знаешь ли ты». Также перед игрой выступит группа «Ленинград», которая исполнит композицию «В Зените».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, начало — в 19.00 (мск).

Напомним, что МакSим выступала с песней «Знаешь ли ты» после финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).