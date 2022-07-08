«Спартак» опубликовал промо к матчу за Суперкубок России против «Зенита» с отсылкой к «Очень странным делам»

«Спартак» в социальных сетях опубликовал промо к матчу за Суперкубок России против «Зенита».

В видео приняли участие Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров. Сюжет этого ролика отсылает к популярному сериалу «Очень странные дела».

«Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове», — говорится в посте.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.