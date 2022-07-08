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Сегодня, 21:29

Титов не считает предательством переход Бакаева в «Зенит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о переходе в «Зенит» полузащитника Зелимхана Бакаева.

Бакаев, чей контракт с красно-белыми завершился 31 мая, подписал соглашение с петербуржцами. Полузащитник является воспитанником «Спартака», в чьей системе он находился с 2007 года.

— Завтра особое внимание будет к Зелимхану Бакаеву. Как вы относитесь к его переходу, к его выбору?

— В этом состоянии был и Погребняк, и Быстров, и Широков. Ему могу только пожелать терпения. Выбор сделан. Время лечит. Год, два три, месяц, возможно, все это поменяется и Бакаеву будут хлопать уже в Санкт-Петербурге. Но, учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению это просто непонятно.

— Вы не считаете это предательством?

— Нет. Почему я так должен считать?

— Это принципиальный соперник.

— Ему осталось играть десять лет, может чуть больше. Он сделал свой выбор. У него семья, родители, видимо, в Санкт-Петербурге дали немного больше финансово. Но еще раз повторю, что в мое время было невозможно перейти в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» или в стан любого другого соперника. Это было исключено. Сегодня это выбор футболистов, агентов. У нас их не было, поэтому мы выбирали сердцем и душой.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Егор Титов
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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